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Ο Σίμονς βρήκε στην μούρη τον Εμπίντ με την μπάλα (vid)

Ο Σίμονς βρήκε στην μούρη τον Εμπίντ με την μπάλα (vid)

Ο Σίμονς βρήκε στην μούρη τον Εμπίντ με την μπάλα (vid)

Απολαυστική στιγμή στο Σίξερς - Τίμπεργουλβς, με τον Μπεν Σίμονς να κάνει... γκάφα άθελά του.

Ο 23χρονος γκαρντ/φόργουορντ πήγε να δώσει πάσα στον Τζοέλ Εμπίντ, αλλά το... λάθος έγινε και τον βρήκε με την μπάλα στο πρόσωπο!

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