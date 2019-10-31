Ο Σίμονς βρήκε στην μούρη τον Εμπίντ με την μπάλα (vid)

Ο 23χρονος γκαρντ/φόργουορντ πήγε να δώσει πάσα στον Τζοέλ Εμπίντ, αλλά το... λάθος έγινε και τον βρήκε με την μπάλα στο πρόσωπο!
Heads up, JoJo! #Shaqtin pic.twitter.com/6yXVaRdgZB
— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) October 30, 2019/blockquote>
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ANADOLU EFES -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
CRVENA ZVEZDA -vs
BC KHIMKI -
MILANO -vs
FC BARCELONA -
VALENCIA -vs
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SD EIBAR -vs
VILLARREAL CF -
SD EIBAR -vs
VILLARREAL CF -
MALLORCA -vs
OSASUNA -
GETAFE CF -vs
GRANADA CF -
AC MILAN -vs
SPAL -
CRVENA ZVEZDA -vs
BC KHIMKI -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ANADOLU EFES -
ΤΕΛΙΚΟ
CLEVELAND CAVALIERS 117vs
CHICAGO BULLS 111
ΤΕΛΙΚΟ
ORLANDO MAGIC 95vs
NEW YORK KNICKS 83
ΤΕΛΙΚΟ
PHILADELPHIA 76ERS 117vs
MINNESOTA 95
ΤΕΛΙΚΟ
BOSTON CELTICS 116vs
MILWAUKEE BUCKS 105
ΤΕΛΙΚΟ
BROOKLYN NETS 108vs
INDIANA PACERS 118
ΤΕΛΙΚΟ
TORONTO RAPTORS 125vs
DETROIT PISTONS 113
ΤΕΛΙΚΟ
OKLAHOMA CITY 99vs
PORTLAND 102
ΤΕΛΙΚΟ
WASHINGTON WIZARDS 158vs
HOUSTON ROCKETS 159
ΤΕΛΙΚΟ
SACRAMENTO KINGS 111vs
CHARLOTTE HORNETS 118
ΤΕΛΙΚΟ
UTAH JAZZ 110vs
LOS ANGELES CLIPPERS 96
ΤΕΛΙΚΟ
GOLDEN STATE 110vs
PHOENIX SUNS 121
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
Απολαυστική στιγμή στο Σίξερς - Τίμπεργουλβς, με τον Μπεν Σίμονς να κάνει... γκάφα άθελά του.
Ο 23χρονος γκαρντ/φόργουορντ πήγε να δώσει πάσα στον Τζοέλ Εμπίντ, αλλά το... λάθος έγινε και τον βρήκε με την μπάλα στο πρόσωπο!
Heads up, JoJo! #Shaqtin pic.twitter.com/6yXVaRdgZB
— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) October 30, 2019/blockquote>