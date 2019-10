Ο Χάρντεν τρελαίνει την στατιστική και ακολουθεί τα βήματα του Κόμπι! (pic)

Ο ηγέτης των Ρόκετς έχει ξεκινήσει από εκεί που σταμάτησε την περασμένη σεζόν και φαίνεται πως είναι αποφασισμένος να τρελάνει την στατιστική. Κόντρα στους Ουίζαρντς είχε 59 πόντους, ενώ είχε 40 πόντους σε τρεις περιόδους. Αυτή είναι η 16η φορά στην καριέρα του που καταφέρνει κάτι τέτοιο και ο μοναδικός που το έχει πετύχει παραπάνω και συγκεκριμένα 20 είναι ο Κόμπι Μπράιντ. Πιθανότατα σύντομα θα τον έχει φτάσει, αν συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό.

James Harden records his 16th career game with 40 points through 3 quarters. The only player with more games over the last 20 seasons is Kobe Bryant (19) pic.twitter.com/JgVMzdMcL7

— SportsCenter (@SportsCenter) October 31, 2019