Σίμονς για το κεφαλοκλείδωμα στον Τάουνς: «Πάντα προσέχω τους συμπαίκτες μου» (vid)

Ο χαμός που έγινε στο παιχνίδι των Σίξερς με τους Τίμπεργουλβς είναι αυτό που μονοπωλεί το πρωινό μετά τα ματς του ΝΒΑ. Ο Εμπίντ πιάστηκε στα χέρια με τον Τάουνς, οι δυο τους είχαν προηγούμενα προφανώς και το συνέχισαν και μετά και κάπου εκεί ανάμεσα βρέθηκε ο Σίμονς να έχει πιάσει από τον λαιμό τον Τάουνς και εκείνος παλεύει να ξεφύγει.

Μετά απ' όλα αυτά ο παίκτης των Σίξερς επέλεξε να απαντήσει ότι τα έκανε όλα για χάρη του Εμπίντ, αφού όπως τόνισε: «Απλά σιγουρεύτηκα ότι ο συμπαίκτης μου είναι καλά. Πάντα προσέχω την πλάτη τους».

Ben Simmons made sure he had Joel Embiid's back. pic.twitter.com/uxjsskVHlD

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 31, 2019