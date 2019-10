Χάρντεν και Ουέστμπρουκ σκόραραν ή έδωσαν ασίστ στους 128 από τους 159 πόντους! (pic)

Οι Χάρντεν και Ουέστμπρουκ έχουν καταφέρει να περνάει όλο το παιχνίδι των Ρόκετς από τα χέρια τους και αυτό γίνεται φανερό και με τους αριθμούς. Στο παιχνίδι κόντρα στους Ουίζαρντς, όπου οι Ρόκετς πήραν δύσκολη νίκη, από τους 159 πόντους της ομάδας τους οι δύο παίκτες είχαν ή έδωσαν ασίστ στους 128!

Ο «Μούσιας» είχε 59 πόντους και 9 ασίστ, ενώ ο Ουέστμπρουκ είχε 17 πόντους και 12 ασίστ, με το δίδυμο των φίλων και συμπαικτών να δείχνει στα... καλύτερα του.

Harden and Westbrook scored or assisted on 128 of the Rockets' 159 points pic.twitter.com/v1Uv3DcH51

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 31, 2019