«Κατάρα» των Ουόριορς με τρεις σοβαρούς τραυματισμούς τους 5 τελευταίους μήνες! (pic & vid)

«Κατάρα» έχει πέσει πάνω στους Ουόριορς που από πέρυσι τα πράγματα δεν πάνω καθόλου καλά για εκείνους, με σοβαρούς τραυματισμούς να χτυπούν τους πρωταγωνιστές τους.

Τους τελευταίους 5 μήνες έχουν χάσει τρεις πολύ σημαντικούς παίκτες με τους πιο σοβαρούς τραυματισμούς, με τον Κέβιν Ντουράντ, που πλέον ανήκει στους Νετς να κόβει τον αχίλλειο του στο παιχνίδι κόντρα στους Ράπτορς και βρίσκεται σε αποθεραπεία, στην ίδια σειρά ο Κλέι Τόμσπον υπέστη ρήξη χιαστού και χάνει και εκείνος όλη την σεζόν, ενώ στην δύσκολη χρονιά που ξεκίνησε ήρθε η κακοτυχία του Κάρι να γίνει... κερασάκι στην τούρτα.

Ένας εκ των δύο έμπειρων παικτών της ομάδας της φετινής ομάδας, έσπασε το χέρι του κόντρα στους Σανς και άφησε το Γκόλντεν Στέιτ να ψάχνει να βρει λύσεις.

The injury bug has hit the Warriors hard in the last 5 months. pic.twitter.com/cOEDgcrLfY

