Οι Εμπίντ - Τάουνς ξέφυγαν και στο instagram: «Πάντα ήσουν κότα, η σκ@$λα του Μπάτλερ»! (pics & vid)

Το... σώσε έγινε στο «Wells Fargo Center», όταν οι δύο παίκτες ήρθαν στα χέρια και μετέτρεψαν το παρκέ σε ρινγκ!

Δεν έμειναν, όμως, μόνο εκεί, καθώς η κόντρα τους μεταφέρθηκε και στο instagram.

Ο Εμπίντ έγραψε χαρακτηριστικά: «Μεγάλη ομαδική νίκη! Μεγάλωσα ανάμεσα στα λιοντάρια και μια γάτα (cat, από την συντομογραφία ΚΑΤ, του ονόματος του Τάουνς) όρμησε πάνω μου απόψε. Η μάνα του μου έκανε κ@&$οδάχτυλα», αναφέροντας στο σχόλιό του και τον Τζίμι Μπάτλερ, ο οποίος πέρυσι είχε κόντρα με τον Τάουνς, καθώς φημολογούταν ότι κοιμήθηκε με την κοπέλα του.

Ο ΚΑΤ δεν έμεινε με... σταυρωμένα χέρια, έπιασε το κινητό του και απάντησε από το προφίλ του. «Δεν είμαι σκ$%α, έχω μεγαλώσει ανάμεσα στα λιοντάρια», κοροϊδεύοντας τα λεγόμενα του Εμπίντ με clown emojis και ποστάροντας την φωτογραφία που έκλαιγε, μετά τον αποκλεισμό των Σίξερς στα περσινά playoffs.

Ο σέντερ των Σίξερς δεν... μάσησε κι έκανε σχόλιο στην ανάρτηση, γράφοντας: «Φαντάσου να μιλάς μετά από μια ήττα 20 πόντων. Συνέχισε να χρησιμοποιείς εκείνη την φωτογραφία που νοιαζόμουν για την ήττα στον δεύτερο γύρο των playoffs (που έκλαιγε ο Εμπίντ). Α, περίμενε, δεν έχεις πάει ποτέ σε playoffs. Δεν ξέρεις πως είναι. Ήσουν κότα όλη σου τη ζωή. Γι' αυτό σού φέρονταν σαν σκ$%λα, ξέρεις από ποιον. Δεν θα πω για την δουλειά σου, αλλά μιλούν τα γεγονότα. Μού ανήκεις».

Ο Τάουνς έσβησε το σχόλιο, αλλά ο Εμπίντ το έκανε printscreen κι επεσήμανε «είτε έσβησε το σχόλιό μου, είτε το έκρυψε».

That tough guy act ain’t cutting it .... you know what you are.. you know what you’ve always been>>> A PUSSY (SAY IT LOUDER FOR PEOPLE IN THE BACK) Been kicking your ass and pretty please make the playoffs before you talk. It’s a known thing that I OWN YOU. @KarlTowns pic.twitter.com/Izqwk3pEnM

— Joel Embiid (@JoelEmbiid) October 31, 2019