Έχεις ξυπνήσει την τελευταία στιγμή και βιάζεσαι να ντυθείς για να πας στην δουλειά σου; Κανένα πρόβλημα, υπάρχει τρόπος να το κάνεις με τον πλέον γρήγορο και εύκολο τρόπο, όπως μας έδειξε και ο ακροβάτης (μικρή λεπτομέρεια) στον αγώνα των Σέλτικς με τους Μπακς. Δείτε το βίντεο που ακολουθεί και θα πάρτε ιδέες...

That’s one way to get dressed! pic.twitter.com/vdy9Qdw1Z5

— NBA (@NBA) October 31, 2019