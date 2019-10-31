Το NBA live στο gazzetta.gr

Tα αποψινά ματς
01:00 Καβς-Μπουλς
01:00 Μάτζικ-Νικς
01:00 Σίξερς-Τίμπεργουλβς
01:30 Σέλτικς-Μπακς
01:30 Νετς-Πέισερς
01:30 Ράπτορς-Πίστονς
02:00 Θάντερ-Μπλέιζερς
02:00 Ουίζαρντς-Ρόκετς
04:00 Κινγκς-Χόρνετς
04:00 Τζαζ-Κλίπερς
04:30 Ουόριορς-Σανς
ΤΕΛΙΚΟ
CSKA MOSCOW 79vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 0vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΛΑΜAΤΑ 3vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ 2vs
ΟΦΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ZALGIRIS KAUNAS 70vs
ZENIT PETERSBURG 82
ΤΕΛΙΚΟ
MACCABI TEL AVIV 67vs
FENERBAHCE BEKO 55
ΤΕΛΙΚΟ
BAYERN MUNCHEN 95vs
REAL MADRID 86
ΤΕΛΙΚΟ
REAL MADRID 5vs
CD LEGANES 0
ΤΕΛΙΚΟ
JUVENTUS 2vs
GENOA CFC 1
SD EIBAR -vs
VILLARREAL CF -
MALLORCA -vs
OSASUNA -
GETAFE CF -vs
GRANADA CF -
AC MILAN -vs
SPAL -
CRVENA ZVEZDA -vs
BC KHIMKI -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ANADOLU EFES -
LIVE
CLEVELAND CAVALIERS 19vs
CHICAGO BULLS 23
LIVE
ORLANDO MAGIC 20vs
NEW YORK KNICKS 20
LIVE
PHILADELPHIA 76ERS 23vs
MINNESOTA 18
BOSTON CELTICS -vs
MILWAUKEE BUCKS -
BROOKLYN NETS -vs
INDIANA PACERS -
TORONTO RAPTORS -vs
DETROIT PISTONS -
OKLAHOMA CITY -vs
PORTLAND -
WASHINGTON WIZARDS -vs
HOUSTON ROCKETS -
SACRAMENTO KINGS -vs
CHARLOTTE HORNETS -
UTAH JAZZ -vs
LOS ANGELES CLIPPERS -
GOLDEN STATE -vs
PHOENIX SUNS -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΤΡΙΚΑΛΑ -vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -
Oι Σέλτικς κοντράρονται με τους Μπακς, ενώ οι Σίξερς παίζουν με τη Μινεσότα. Δείτε την εξέλιξη όλων των ματς του ΝΒΑ στο gazzetta.gr.
Tα αποψινά ματς
01:00 Καβς-Μπουλς
01:00 Μάτζικ-Νικς
01:00 Σίξερς-Τίμπεργουλβς
01:30 Σέλτικς-Μπακς
01:30 Νετς-Πέισερς
01:30 Ράπτορς-Πίστονς
02:00 Θάντερ-Μπλέιζερς
02:00 Ουίζαρντς-Ρόκετς
04:00 Κινγκς-Χόρνετς
04:00 Τζαζ-Κλίπερς
04:30 Ουόριορς-Σανς