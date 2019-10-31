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Το NBA live στο gazzetta.gr

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Oι Σέλτικς κοντράρονται με τους Μπακς, ενώ οι Σίξερς παίζουν με τη Μινεσότα. Δείτε την εξέλιξη όλων των ματς του ΝΒΑ στο gazzetta.gr.

Tα αποψινά ματς

01:00 Καβς-Μπουλς
01:00 Μάτζικ-Νικς
01:00 Σίξερς-Τίμπεργουλβς
01:30 Σέλτικς-Μπακς
01:30 Νετς-Πέισερς
01:30 Ράπτορς-Πίστονς
02:00 Θάντερ-Μπλέιζερς
02:00 Ουίζαρντς-Ρόκετς
04:00 Κινγκς-Χόρνετς
04:00 Τζαζ-Κλίπερς
04:30 Ουόριορς-Σανς

 

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