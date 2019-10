Ο Ντράγκιτς έκανε την... διαφορά στον έλεγχο των Ευρωπαίων! (vid)

ΧΙΤ - ΧΟΚΣ 112-97

Γκόραν Ντράγκιτς (Χιτ): 21 πόντοι (7/12 σουτ), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3, λάθη, 5/9 τρίποντα, 2/4 βολές, 30 λεπτά.

Αλεξ Λεν (Χοκς): 4 πόντοι (2/6 σουτ), 4, ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 τάπες, 2 λάθη, 0/2 τρίποντα, 18 λεπτά.

ΝΑΓΚΕΤΣ - ΜΑΒΕΡΙΚΣ 106-109

Κρίσταπς Πορζίνγκς (Μάβερικς): 10 πόντοι (4/14 σουτ), 14 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 τάπες, 2 λάθη, 1/8 τρίποντα, 1/1 βολή, 33 λεπτά

Λούκα Ντόντσιτς (Μάβερικς): 12 πόντοι (3/12 σουτ), 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη, 1/6 τρίποντα, 5/8 βολές, 33 λεπτά.

Μάξι Κλέμπερ (Μάβερικς): 14 πόντοι (6/12 σουτ), 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 τάπες, 1 λάθος, 1/4 τρίποντα, 1/1 βολή, 30 λεπτά.

Μπόμπαν Μαριάνοβιτς (Μάβερικς): Δεν έπαιξε

Νίκολα Γιόκιτς (Νάγκετς): 10 πόντοι, 4/8 σουτ, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη, 0/1 τρίποντο, 2/2 βολές, 33 λεπτά.

ΛΕΪΚΕΡΣ - ΓΚΡΙΖΛΙΣ 120-91

Γιόνας Βαλαντσιούνας (Γκρίζλις): 14 πόντοι, 5/10 σουτ, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 λάθη, 0/2 τρίποντα, 4/4 βολές, 23 λεπτά.

Μάρκο Γκούντουριτς (Γκρίζλις): 0 πόντοι, 0/5 σουτ, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 τάπα, 1 λάθος, 0/4 τρίποντα, 23 λεπτά.

AND THE MVP GOES TO... ΓΚΟΡΑΝ ΝΤΡΑΓΚΙΤΣ

Ο Σλοβένος γκαρντ ήρθε από τον πάγκο για λογαριασμό των Μαϊάμι Χιτ στην αναμέτρηση με τους Ατλάντα Χόκς και φρόντισε να συμπληρώσει ιδανικά τον Τάιλερ Χίροου. Συγκεκριμένα έμεινε 30 λεπτά στο παρκέ και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 21 πόντους έχοντας 2/3 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 2/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, αλλά και 3 λάθη. Not bad at all για τον «dragon».

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ Ο ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΙΤΣ

Μπορεί να είναι rookie στο ΝΒΑ, αλλά ένα... σουτ θα μπορούσε να το βάλει! Απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς ο Σέρβος γκαρντ τα... έσπασε και έφτασε στο σημείο να τελειώσει το ματς με «μηδέν» πόντους έχοντας 0/1 δίποντο και 0/4 τρίποντα σε 23 λεπτά συμμετοχής. Σίγουρα μπορούσε... καλύτερα!