Φοβερό: Ήταν διψήφιοι οι 9 από τους 10 παίκτες των Μάβερικς! (pics)

Ο μοναδικός που δεν... σκόραρε πολύ ήταν ο Ντουάιτ Πάουελ ο οποίος έμεινε στους 4 πόντους με μόλις 1/2 σουτ εντός παιδιάς.

Αντίθετα οι υπόλοιποι εννέα που χρησιμοποίησε ο Ρικ Καρλάιλ κατάφεραν να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων στο ματς με το Ντένβερ! Μάλιστα για πρώτη φορά μετά το 2015 ήταν «διψήφιοι» και οι πέντε παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο!

In tonight’s 109-106 win over Denver, every #Mavericks bench player who saw the floor scored in double figures.

The last time the Mavs used 5+ subs and had every bench player score in double figures was also at Denver, back in January 2015. pic.twitter.com/qX6WUwIZ5W

— Mavs PR (@MavsPR) October 30, 2019