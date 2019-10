Κλασσική κίνηση, κλασσικός Λούκα Ντόντσιτς που «κέρδισε» για ακόμα μια φορά το ρολόι με εξαιρετική κίνηση. Έπαιξε μόνος του τον Μάρεϊ, που είχε μπροστά του, έκανε το χαρακτηριστικό του step back και έβαλε ακόμα ένα μεγάλο τρίποντο.

Υπόκλιση στον νεαρό Σλοβένο:

With the shot clock winding down, Luka step-back pic.twitter.com/KxGyCNfjpL

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 30, 2019