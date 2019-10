ΛεΜπρόν: «Τα παιδιά μου λατρεύουν το παιχνίδι του Μοράντ!» (vid)

Μετά το τέλος του αγώνα με τους Γκρίζλις και την εύκολη νίκη των Λέικερς, ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ ρωτήθηκε για τον Μοράντ, ο οποίος είχε στο ματς 16 πόντους με 6/13 εντός παιδιάς.

«Δεν τον γνωρίζω προσωπικά οπότε δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Φαίνεται όμως καλό παιδί που αγαπάει το παιχνίδι. Και οι δύο γιοι μου λατρεύουν τον τρόπο που παίζει».

Lakers’ LeBron James says Grizzlies rookie Ja Morant is popular in his household: “He seems like a really good [kid] and he seems like he loves the game. Both of my kids love him. They love his game.” pic.twitter.com/GOkiMxiSt7

