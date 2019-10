Μετά τον θρυλικό Έλτζιν Μπέιλορ το 1961, ο Άντονι Ντέιβις το 2019! (pic)

Συγκεκριμένα δεν... έμεινε μόνο στο εφάμιλλο ρεκόρ με τον Σακίλ Ο' Νιλ όντας ο πρώτος παίκτης των Λέικερς ύστερα από 16 χρόνια με 40+ πόντους και 20+ ριμπάουντ, αλλά έγινε και ο... γρηγορότερος που το κατάφερε!

Από τότε που θεσπίστηκε ο χρόνος επίθεσης, ο Ντέιβις κατάφερε να φτάσει σε αυτά τα νούμερα σε λιγότερα από 31 λεπτά συμμετοχής, αφού έμεινε στο παρκέ για 30:34.

Ο... ταχύτερος παίκτης των Λέικερς με 40+ πόντους και 20+ ριμπάουντ ήταν ο Έλτζιν Μπέιλορ (46 πόντοι, 22 ριμπάουντ) στις 2 Ιανουαρίου 1961 έχοντας παίξει 33 λεπτά. Δηλαδή μιλάμε για πριν από... 58 ολόκληρα χρόνια!

@AntDavis23 is the first player in the shot-clock era to record 40+PTS & 20+REB in a game in 31 or fewer minutes (Davis played 30:34).

Elgin Baylor had the previous fastest 40-20 game in that span, playing 33 minutes on Jan. 2, 1961 (46 PTS, 22 REB). pic.twitter.com/MW4BGIEqDr

— NBA.com/Stats (@nbastats) October 30, 2019