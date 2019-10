Πράματα και θάματα κάνει στο ματς με τους Χοκς ο Τζίμι Μπάτλερ. Ο φόργουορντ των Χιτ οδηγεί την ομάδα του προς τη νίκη, προσφέροντας και πλούσιο θέαμα. Όπως αυτό στην μαγική του ντρίπλα στον Τάιρον Ουάλας με τον κακόμοιρο τον παίκτη των «γερακιών» να χάνει την ισορροπία του και να σωριάζεται στο παρκέ...

Jimmy Butler crossed Tyrone Wallace out of the frame pic.twitter.com/0dnX4P3m7Q

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 30, 2019