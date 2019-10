Ο Μπάρετ γράφει ιστορία για τους Νικς! (pic)

Οι Νικς πήραν την πρώτη τους νίκη, επικράτησαν των Μπουλς και ο Μπάρετ ήταν εξαιρετικός με 19 πόντους, 15 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Με αυτή την επίδοση του έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο πρώτος ρούκι που έχει 15+ πόντους, 15+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ σε ένα παιχνίδι, στην ιστορία του «Garden» και το 1968. Με τον Ουίλιασμον εκτός ο νεαρός της ομάδας της Νεάς Υόρκης έχει σοβαρές πιθανότητες να πάει τον τίτλο του ρούκι της σεζόν, αν συνεχίσει δυνατά.

@RjBarrett6 (19 PTS, 15 REB, 5 AST) became the first @nyknicks rookie with 15+ PTS, 15+ REB, 5+AST in a game at the current @TheGarden (1968)!#NBARooks x #NewYorkForever pic.twitter.com/i6OpdRPFaS

— NBA.com/Stats (@nbastats) October 29, 2019