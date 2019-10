O Λέοναρντ σκοράρει ακατάπαυστα και είναι πίσω μόνο από τον Ουίλκινς! (pic)

Έχει ξεκινήσει δυνατά και δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης ο Καουάι Λέοναρντ.

Ο σταρ των Κλίπερς στα 4 πρώτα παιχνίδια με την καινούργια του ομάδα, έχει καταφέρει να σκοράρει 108 πόντους, με τον τελευταίο που είχε παραπάνω να είναι ο μεγάλος Ντομινίκ Ουίλκινς το μακρινό 1994, που είχε προλάβει να βάλει 129 πόντους.

Kawhi recorded 30 PTS against CHA, giving him 108 PTS in 4 games with the @LAClippers!

The only player to score more points in his first 4 games with #ClipperNation is Dominique Wilkins (129 PTS, 1994). pic.twitter.com/VSIrzYqo1d

