Λέοναρντ για την μίμηση του Μπάζλεϊ: «Στον κόσμο αρέσουν αυτά που λέω» (vids)

Ό,τι κάνει και ό,τι λέει ο Καουάι Λέοναρντ γίνεται θέμα, αλλά ο ίδιος το παίρνει θετικά. Τελευταίο... κρούσμα είναι ότι ο ρούκι των Θάντερ, μιμήθηκε τον χαιρετισμό που έκανε ο περσινός MVP των Τελικών στο κοινό των Κλίπερς. Ο Λέοναρντ απάντησε σε αυτό και τόνισε ότι ο κόσμος τον αγαπάει γι' αυτό συμβαίνει αυτό.

«Το παίρνω σαν αγάπη. Οι άνθρωποι με αγαπάνε, πιστεύω και τους αρέσουν αυτά που λέω».

Clippers’ Kawhi Leonard on Thunder’s Darius Bazley imitating his “hey hey hey” catchphrase: “I just take it as love. People love me, I guess, and they like the things I say.” pic.twitter.com/UNbmomZUX2

