Αντετοκούνμπο: «Αυτή τη φορά δεν αποβλήθηκα» (vid)

O Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε μετά την μεγάλη νίκη κόντρα στους Καβαλίερς και αφού σχολίασε ότι δεν αποβλήθηκε γελώντας τόνισε ότι η ομάδα του ψάχνει να βρει σταθερότητα για να κάνει καλά όσα μπορεί με συνέπεια. Ο σταρ του Μιλγούκι μάλιστα όταν ενημερώθηκε και κοίταξε την στατιστική και είδε ότι επτά παίκτες έχουν διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ ένας είχε 9 έμεινε έκπληκτος και σχολίασε σχετικά.

«Αυτή τη φορά, δεν αποβλήθηκα (γέλια)», σχολίασε αρχικά.

Ουάου, αν φτιάχνουμε plays ο ένας για τον άλλον και δεν παίζουμε για τον εαυτό μας κάνει το παιχνίδι πολύ πιο εύκολο. Θα γίνουμε πρόβλημα. Αν όμως παίζουμε ατομικά, θα έχουμε εμείς πρόβλημα. Πρέπει να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε το παιχνίδι για τον διπλανό μας, να του βρούμε το ανοιχτό σουτ».

Ενώ, ο Γιάννης συνέχισε...

«Απλά προσπαθώ να είμαι επιθετικός. Ένα από τα πράγματα που κάνω καλά είναι να βρίσκω τους άλλους και να έχουν ανοιχτά σουτ. Αν δεν είμαι, δεν θα δημιουργήσω ούτε για τους άλλους. Προσπαθώ να είμαι και αν δω κάποιον άλλον να του δώσω εύκολο καλάθι ελπίζοντας να το πετύχει».

"I’m just trying to be aggressive. One of the things I do well is finding others and getting open shots." pic.twitter.com/oxerX0EIK2

