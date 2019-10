Ντουράντ: «Θα ήθελα να παίξω στην Μπαρτσελόνα την τελευταία μου χρονιά!» (vid)

Στην εκπομπή μαγειρικής του Σερζ Ιμπάκα φιλοξενήθηκε ο Κέβιν Ντουράντ και αυτά που είπε θα έκαναν χαρούμενους τους φιλάθλους της Μπαρτσελόνα.

Ο παίκτης των Νετς τόνισε πως θα ήθελε να παίξει στην Μπάρτσα στην τελευταία σεζόν της καριέρας του, δοκιμάζοντας την τύχη του μακρία από το ΝΒΑ.

Θα ήθελα να παίξω στο εξωτερικό στην τελευταία μου χρονιά, εκτός ΝΒΑ, την τελευταία μου σεζόν. Θα ήθελα να παίξω στην Μπαρτσελόνα. Η ισπανική λίγκα είναι η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο. Έχουν ωραία ματς. Η Euroleague είναι αρκετά καλή. Κάθομαι στην τηλεόραση, βλέπω τους αγώνες και το ονειρεύομαι. Μπορεί να το δοκιμάσω».

KD on FC Barcelona?@KDTrey5 says he’d love to play a final season overseas. Watch “How Hungry Are You?” https://t.co/1pFHgxS4BE pic.twitter.com/dfrsxFMvvj

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 28, 2019