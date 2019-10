Έχει φτερά στα πόδια και το απέδειξε και κόντρα στους Νικς.

Ο Ζακ ΛαΒίν άνοιξε τα τούρμπο και απογειώθηκε στο ματς των Μπουλς.

Απολαύστε το κάρφωμα του ηγέτη των ταύρων!

Zach LaVine jumps the pass & rises for the jam! #BullsNation pic.twitter.com/40HaKMxCz6

— NBA (@NBA) October 28, 2019