Αντετοκούνμπο: Δεν σταματά τα ρεκόρ ο MVP! (vid)

Ο Greek Freak έχει μπει με το γκάζι πατημένο και τη φετινή σεζόν και δείχνει ασταμάτητος.

Μετά τα 2 πρώτα ματς, καταγράψει ακόμα μια μοναδική επίδοση.

Ο ηγέτης των Μπακς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας με 50+ πόντους, 30+ ριμπάουντ και 20 ασίστ στα 2 πρώτα ματς της σεζόν.

Σε λίγη ώρα (02:00) θα προσπαθήσει να... καθαρίσει στους Καβς στο τρίτο παιχνίδι των ελαφιών, τα οποία έχουν ρεκόρ 1-1.

Giannis is the first player in @NBA history to record at least 50 PTS, 30 REB & 20 AST in the first two games of a season.#FearTheDeer pic.twitter.com/zCyz3fuIh7

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 28, 2019