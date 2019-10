Ράπτορς - Μάτζικ 104-95: Άνετα οι πρωταθλητές, καθάρισαν οι ηγέτες! (vid)

Στο 3-1 ανέβηκαν οι Καναδοί, μετά το 104-95 επί των Μάτζικ

Οι πρωταθλητές είχαν πρώτο σκόρερ τον Λάουρι με 26 πόντους, ενώ ο Σιάκαμ πρόσθεσε 24 με 9 ριμπάουντ. Double double o Γκασόλ με 10 πόντους και 10 ριμπάουντ. Καλό ματς έκανε και ο Ανουνόμπι με 12 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Από την άλλη οι 24 πόντοι του Άιζακ δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την ήττα που έριξε την ομάδα του στο 1-2.

Μάλιστα οι Ράπτορς φόρεσαν τις απίθανες ρετρό φανέλες τους!

