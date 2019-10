Πίστονς - Πέισερς 96-94: Στο τέλος... μίλησε ο Ρόουζ! (vid)

Με νίκη συνέχισαν τις υποχρεώσεις τους οι Πίστονς.

Η ομάδα του Ντιτρόιτ επικράτησε με 96-94 στο θρίλερ κόντρα στους Πέισερς και ανέβηκε στο 2-2. Στον αντίποδα η Ιντιάνα έπεσε στο 0-3.

Ο Ντέρικ Ρόουζ αν και δεν ήταν εύστοχος (10 πόντοι με 4/16 σουτ), έβαλε το μεγάλο καλάθι, 28 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του για το 95-94.

Ο Ουόρεν έχασε το σουτ στη συνέχεια, ο Κενάρντ έβαλε 1/2 βολές και έτσι οι Πίστονς πήραν το ματς

Για τους νικητές 18 πόντους με 18 ριμπάουντ είχε ο Ντράμοντ και 19 με 12 ριμπάουντ ο Γουντ. Στον αντίποδα 21 με 14 ριμπαουντ ο Σαμπόνις και 19 ο Ουόρεν.

Tough finish from D-Rose here but the Pacers have to be more aware of time and situation. Build a wall in transition. Watch the weakside, no nail help, Turner opens up trying to catch Rose at the rim but that gives him the angle. Again tough finish. pic.twitter.com/67PYP2ZU6B

