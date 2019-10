Φίλος των Νετς τραβούσε τα μαλλιά του στην εξέδρα των Γκρίζλις από το buzzer beater του Κράουντερ! (vid)

Φυσικά το περίεργο δεν είναι που τράβαγε τα μαλλιά του μετά το εύστοχο σουτ του φόργουορντ των Γκρίζλις, αλλά το γεγονός ότι το έκανε αμέριμνος ανάμεσα στους φίλους των γηπεδούχων!

Φορώντας τη φανέλα των Μπρούκλιν Νετς και δη αυτή του Ντερόν Ουίλιαμς, ο φίλος της ομάδας δεν μπορούσε να πιστέψει σε αυτά που έβλεπε. Και εννοείται και εξυπακούεται ότι δεν τον πείραξε κανείς.

Δείτε τον στο κάτω μέρος της οθόνης.

Jae Crowder's OT game-winner from the stands



(via @zbeller) pic.twitter.com/lNmsy0zCPG

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 28, 2019