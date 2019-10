Εγκατέλειψε το σπίτι του εξαιτίας των πυρκαγιών ο ΛεΜπρον Τζέιμς (pics & vid)

Δεν μπόρεσε να απολαύσει όπως ήθελε την νίκη του με τους Λέικερς ο ΛεΜπρον Τζέιμς, αφού εκείνος και η οικογένεια του χρειάστηκε να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, με την φωτιά στην Καλιφόρνια να απειλεί και το δικό τους σπίτι.

Η φωτιά είναι μεγάλη και οι άνεμοι δεν βοηθούν, με τον ΛεΜπρον να ψάχνει ήδη κατάλυμα, ενώ η κατάσταση για όλους είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Footage from motorists traveling down 405 Freeway shows fire that erupted on hillside near Getty Center museum in Southern California. https://t.co/6ivdt5T21Z pic.twitter.com/ZCUhsWcG3I

— ABC News (@ABC) October 28, 2019