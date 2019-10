Στοτς: «Στον Λίλαρντ οφείλεται το challenge στην κρίσιμη φάση» (vid)

Όπως είναι γνωστό, κάθε προπονητής έχει δικαίωμα να κάνει από ένα challenge σε κάθε ματς ώστε να ελέγξουν εκ νέου οι διαιτητές την απόφασή τους.

Στο παιχνίδι μεταξύ Μάβερικς-Μπλέιζερς και πιο συγκεκριμένα με το σκορ στο 120-119 υπέρ του Πόρτλαντ στα 8'' πριν από το τέλος, οι διαιτητές Ρίτσαρτσον, Κέρκλαντ και Μπάρνακι χρέωσαν με φάουλ τον Ντάμιαν Λίλαρντ πάνω στον Φίνεϊ-Σμιθ.

Ο Τέρι Στοτς ζήτησε challenge στην συγκεκριμένη φάση και όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων δικαιώθηκε καθώς οι διαιτητές πήραν πίσω την απόφασή τους με αποτέλεσμα η νίκη να πάει στην ομάδα του Όρεγκον.

Μετά το τέλος του ματς, ο προπονητής του Πόρτλαντ απένειμε τα εύσημα στον Ντάμιαν Λίλαρντ για το challenge, λέγοντας ότι εκείνος ήταν ο υπεύθυνος για να το ζητήσει: «Αν ο Ντάμιαν δεν ήταν τόσο κάθετος, πιθανόν να μην είχα κάνει challenge. Με τους παίκτες έχουμε κάνει αυτήν την συζήτηση. Και τους έχω πει να λένε την αλήθεια προκειμένου να ζητάω challenge γιατί οι περισσότεροι πιστεύουν ότι δεν κάνουν φάουλ. Έχουν ευθύνη. Θα τους εμπιστεύομαι, αλλά πρέπει να είναι και σίγουροι.»

Δείτε την επίμαχη φάση.

Coach’s Challenge (POR): personal foul assessed to Lillard in Q4 of #PORatDAL. Ruling: Successful challenge, call overturned to no foul due to clear and conclusive evidence that Lillard legally deflected the ball from Finney-Smith. Body contact was deemed by officials as marginal pic.twitter.com/Nmzc1M9SUX

— NBA Official (@NBAOfficial) October 28, 2019