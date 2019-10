ΛεΜπρόν: «Τσαντίζω τους φίλους επειδή στο 2Κ παίζω όπως και στην κανονική ζωή» (vid)

Ο «βασιλιάς» σε σχετική ερώτηση που του έγινε, είπε χαρακτηριστικά: «Παίζω στο video game όπως ακριβώς και στην κανονική ζωή. Και αυτό τσαντίζει τους φίλους μου. Θα παίξω pick n roll, αν υπάρχει double-team θα ψάξω τους καλύτερους σουτέρ ενώ αν υπάρχει κάποιος αντίπαλος που να βρίσκεται σε καλή μέρα, θα κοιτάξω τις παγίδες. Παίζω κανονικό μπάσκετ. Όχι ψεύτικο».

Lakers’ LeBron James on his “NBA 2K” style of play: “I play just how I play in real life on video games, which makes a lot of my friends upset. I run pick & rolls. If they double, find shooters. If they have a hot guy, I’ll trap. I play real basketball, not fake basketball.” pic.twitter.com/kEyBoW0xHE

