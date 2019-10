O Σποέλστρα έδειχνε τους διαιτητές και φώναζε: «Άντε γα....ιτε» (vid)

Μόλις η ομάδα του δέχθηκε ένα τρίποντο από τον Ουίγκινς στο 1:46 πριν από το τέλος του ματς με το οποίο «σφράγισε» τη νίκη της Μινεσότα, ο Έρικ Σποέλστρα έδειχνε έναν έναν τους διαιτητές και άρχισε να τους φωνάζει «άντε γα...ειτε!»

Αν μη τι άλλο, δεν θα αργήσει να έρθει το πρόστιμο από το ΝΒΑ!

Δείτε τι έγινε και... διαβάστε τα χείλη του.

Spo pointed at each ref and told them to fuck themselves pic.twitter.com/Ie7IsWGHhn

— Mickstape (@MickstapeShow) October 28, 2019