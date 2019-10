Τάιους Τζόουνς: Η ιδιαίτερη στιγμή με τις γυναίκες που νίκησαν τον καρκίνο του μαστού! (vid)

Ο Τάιους Τζόουνς είδε τη μητέρα του, πρόσφατα να βγαίνει νικήτρια από τη μάχη με τον καρκίνο του μαστού.

Ο πλέι μέικερ των Γκρίζλις δεν θα μπορούσε, λοιπόν, να κλείσει τα μάτια του σ' ένα γκρουπ πραγματικών μαχητών της ζωής.

Πριν από το ματς με τους Νετς, χαιρέτησε γυναίκες που... λύγισαν τον καρκίνο του στήθους και βρέθηκαν στην εξέδρα του γηπέδου.

ΝΒΑ: Where amazing happens!

Tyus' Jones mom recently beat breast cancer.

He took the time to greet a group of breast cancer survivors before today's game

(via @memgrizz)pic.twitter.com/1bmr5qE5WZ

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) October 27, 2019