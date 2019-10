Θάντερ - Ουόριορς: Κόψιμο ο Γκαλινάρι, τρίποντο από το... σπίτι του ο Κάρι (vids)

Οι Θάντερ στο πρώτη ημίχρονο έκαναν ό,τι ήθελαν τους Ουόριορς με το σκορ να είναι 70-37.

Ο Ντανίλο Γκαλινάρι πάντως παρά την ηλικία του και την πλήρη έλλειψη αθλητικότητας, έτρεξε και πρόλαβε τον αντίπαλό του πριν καρφώσει προσφέροντας μία θεαματική τάπα.

Από την άλλη το τρίποντο του Στεφ Κάρι από τα 10 μέτρα ήταν το καλύτερο που έδειξαν οι φιλοξενούμενοι.

