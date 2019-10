Οι Τζαζ νίκησαν τους Κινγκς (113-81) και την ώρα που οι παίκτες κατευθύνονταν στα αποδυτήρια, ο «Spida» έκανε ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας σε έναν πιτσιρικά που τον φώναξε.

Ο Μίτσελ έβγαλε τα παπούτσια του και τού τα έδωσε, με τον μικρό να μην μπορεί να πιστέψει τι είχε μόλις συμβεί!

This kid’s face when @spidadmitchell gave him his sneakers

: @chiney321 pic.twitter.com/Nltw2bVnrL

