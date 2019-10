Αγωνίζεται στο ΝΒΑ από το 2011 με την φανέλα των «ιπποτών».

Έχει παίξει σε 563 ματς και χρειάστηκε ακόμα... ένα, για να πετύχει το πρώτο τρίποντο στην καριέρα του!

Ο 28χρονος φόργουορντ/σέντερ βρήκε την ευκαιρία και... εκτέλεσε για τρεις στην πρώτη περίοδο στο ματς με τους Πέισερς, βρήκε στόχο και «τρέλανε» τους εκφωνητές, αλλά και τον Κέβιν Λοβ!

Κάλιο αργά, παρά... ποτέ!

Tristan Thompson hit his first career 3PT and Kevin Love loved it pic.twitter.com/ag223CPjir

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 27, 2019