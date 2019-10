Ο παίκτης των Σέλτικς έκανε το ντεμπούτο του στο ΝΒΑ και μέσα σε 4 λεπτά πρόλαβε να βάλει 4 πόντους και να πάρει 3 ριμπάουντ.

Ο 23χρονος παίκτης, που έχει ύψος 2 μέτρα και 26 εκατοστά, πρωταγωνίστησε κιόλας σε ένα... ιδιαίτερο στιγμιότυπο, καθώς κάρφωσε στην μπασκέτα, χωρίς να κάνει καν προσπάθεια και χωρίς να σηκωθεί (πολύ) από το έδαφος!

Εξαιρετικά δύσκολο για τους αντιπάλους του να τον σταματήσουν έτσι!

Tacko Fall made his presence felt in his NBA debut pic.twitter.com/SjE4UniEi6

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 27, 2019