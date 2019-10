Ο Χάρντεν εκνευρίστηκε τόσο, που χτύπησε το πρόσωπό του με την μπάλα! (pics & vids)

Ο «Μούσιας» έτρεχε να προλάβει τον χρόνο πριν το ημίχρονο, αλλά ο Τζος Χαρτ του στάθηκε εμπόδιο και τον σταμάτησε.

Ο παίκτης των Ρόκετς εκνευρίστηκε τόσο που οι διαιτητές δεν έδωσαν τίποτα, πήρε την μπάλα και την χτύπησε με δύναμη στο παρκέ.

Εκείνη, όμως, τον... εκδικήθηκε, αφού τον βρήκε στο πρόσωπο, με τον παίκτη των Πέλικανς να παίρνει απίθανους μορφασμούς απορίας κι έκπληξης!

The Beard literally went off after this no-call pic.twitter.com/dHjfdMmJIH — Bleacher Report (@BleacherReport) October 27, 2019

Μετά από αυτό, οι χρήστες του twitter έδωσαν... ρεσιτάλ!

James Harden on if the ball hitting his face hurt: "Nah, I got my beard so it just protects me." — JayNp (@JayNp33) October 27, 2019

When the quiet kid walks passed you with a big backpack on: pic.twitter.com/pJboS87YSP — Flacctober (@JoeFlaccoEra) October 27, 2019

when you just wanted to slam the ball but the ball wanted to slam you pic.twitter.com/go9tnbVOVe — Burner (@burnerprof) October 27, 2019

Josh Hart’s reaction is the best — Neicy Smith (@Neiceworth_II) October 27, 2019