Η ομάδα του Φοίνιξ έκανε την... έκπληξη και νίκησε τους Κλίπερς, που είχαν ξεκινήσει δυναμικά τη φετινή σεζόν.

Λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης, όμως, ο Πάτρικ Μπέβερλι πρωταγωνίστησε σε ένα... αστείο στιγμιότυπο.

Ο Ντέβιν Μπούκερ πήρε το 6ο φάουλ του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και αποχώρησε από το παρκέ απορημένος, με τον πάγκο των γηπεδούχων να τον χαιρετάει!

Devin Booker fouled out Pat Beverley and the Suns bench started waving bye pic.twitter.com/6E2uq1Wq2G

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 27, 2019