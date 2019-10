Οι Μπακς έπαθαν κατάρρευση στην 4η περίοδο απέναντι στους Χιτ. Με το σκορ να είναι 121-119 για την ομάδα του Μαϊάμι, ο Γιάνναρος ήταν εκεί για να δώσει το «φιλί της ζωής στην ομάδα του». Με τον τρόπο που θα δείτε:

Giannis tips it in to force OT!!#FearTheDeer pic.twitter.com/8n5cyX2fgY

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 26, 2019