Ο «Βασιλιάς» έπιασε τα γνωστά του στάνταρτ και ήταν εξαιρετικός κόντρα στους Τζαζ. Μετά το πρώτο σοκ της ήττας, οι Λέικερς επέστρεψαν και μαζί ο ΛεΜπρόν ήταν εξαιρετικός. Ο σταρ του Λος Άντζελες είχε 32 πόντους, 7 ριμπάουντ και 10 ασίστ, γεμίζοντας την στατιστική του.

Απολαύστε τον:

LeBron James drops 32 points and 10 dimes to lead the Lakers’ win over the Jazz. pic.twitter.com/XiqYBDQp31

— Los Angeles Lakers (@Lakers) October 26, 2019