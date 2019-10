Ίρβινγκ: «Αυτό είναι το σπίτι μας» (vid)

Ο ηγέτης των Νετς ήταν και στο δεύτερο παιχνίδι καταπληκτικός και σε αυτή την περίπτωση η καλή του εμφάνιση συνδυάστηκε με νίκη της ομάδας του κόντρα στους Νικς. Μετά το τέλος του παιχνίδι, φανερά φορτισμένος, τόνισε ότι είναι χαρούμενος, ενώ έδωσε και το σύνθημα στον κόσμο.

«Νιώθω χαρά. Είναι η πρώτη νίκη στο «σπίτι» μας, θα έρθουν κι άλλες. Ανυπομονώ να παίζω μπροστά σε αυτό τον κόσμο κάθε βράδυ. Το λατρεύω. Είναι το σπίτι μας».

"This is our home."

—Kyrie Irving after hitting the game-winning shot in his first win at Barclays Center pic.twitter.com/hfJBlFQlSV

