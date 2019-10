Γκριν: «Ήμασταν γαμ@@@να κακοί» (vid)

Οι Ουόριορς αναμένεται να έχουν μια... δύσκολη σεζόν και αυτό φάνηκε από το πρώτο ματς της σεζόν κόντρα στους Κλίπερς, που γνώρισαν σκληρή ήττα. Ο Ντρέιμοντ Γκριν δεν κρύφτηκε πίσω από δάχτυλο του και δεν πρόκειται να γίνει συναισθηματικός.

Στις δηλώσεις του μετά το ματς ήταν ξεκάθαρος. «Δεν είμαι τύπος της... ηθικής νίκης. Δεν κοιτάω τα παιχνίδια για να ψάξω κάτι για να χτίσω. Ήμασταν γαμ@@@να κακοί. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι».

"I'm not a moral victory guy. I'm not leaving this game looking for something to build off on.

We fucking sucked."

-Draymond Green pic.twitter.com/OUWurMj3Cc

