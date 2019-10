Πράματα και θάματα κάνει ο Λούκα Ντόντσιτς στο ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Σλοβένος έχει 2 triple double στα 2 πρώτα ματς, κάτι που του επέτρεψε να φτάσει τα 5 στην καριέρα του.

Μόνο ο Τζέισον Κιντ έχει περισσότερα στην ιστορία των Μάβερικς (6), αλλά ο Luka Magic δεν θα αργήσει να τον ξεπεράσει.

Luka Doncic has his 5th career 25-point triple-double.

Only Jason Kidd has more in Mavericks history with 6. pic.twitter.com/ilLxaDZWX8

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 26, 2019