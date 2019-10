Την πρώτη του νίκη με τους Λέικερς τη φετινή σεζόν πανηγύρισε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς στο ματς με τους Τζαζ.

Αυτό συνδυάστηκε και με ρεκόρ του Βασιλιά, ο οποίος έχει πλέον 78 ματς με 30 πόντους και 10 ασίστ.

Μια επίδοση που δεν έχει εμφανιστεί από άλλο παίκτη τις τελευταίες 30 σεζόν.

LeBron James now has 78 career games with 30 Pts and 10 Ast, most by any player in the last 30 seasons. pic.twitter.com/tHDFT8N5So

