Η πασίγνωστη τραγουδίστρια χάρηκε με την ψυχή της την νίκη των Λέικερς, αφού βρέθηκε στο «Staples Center» για να παρακολουθήσει το πρώτο ματς της σεζόν κόντρα στους Τζαζ. Η Ριάνα όπως ήταν φυσικό τράβηξε πάνω της όλα τα φώτα, ενώ έδειξε να απολαμβάνει με την ψυχή της το θέαμα.

.@rihanna in the house for the Lakers' first win of the season pic.twitter.com/BvMF35WeZo

— ESPN (@espn) October 26, 2019