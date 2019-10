«Βασιλιάς» είναι ό,τι θέλει κάνει. Ο ΛεΜπρον Τζέιμς ενώ ήταν ο κορυφαίος του παρκέ, αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τον χρόνο του και στον πάγκο, αφού άρχισε να κόβει τα νύχια του. Το παιχνίδια κόντρα στους Τζαζ πήγαινε καλά και ο σταρ του Λος Άντζελες, έδειξε να είναι χαλαρός και να φροντίζει τα νύχια του.

LeBron's clipping his nails on the bench pic.twitter.com/pY69A5qTBU

— Dime (@DimeUPROXX) October 26, 2019