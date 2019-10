Ντόντσιτς: Έγινε ο πρώτος παίκτης κάτω των 21 με triple - double στα δύο πρώτα ματς του ΝΒΑ! (vid)

Τρομερά πράγματα από τον Λούκα Ντόντσιτς στις δύο πρώτες αγωνιστικές του ΝΒΑ! Ο άσος των Μάβερικς, στο παιχνίδι με τους Πέλικανς, σημείωσε triple - double με 25 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, πετυχαίνοντας triple - double μόλις στις δύο πρώτες αγωνιστικές!

Το γεγονός αυτό, τον έκανε τον πρώτο μπασκετμπολίστα κάτω των 21 ετών που πετυχαίνει κάτι τέτοιο στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου!

#Mavericks G/F Luka Dončić became the first-ever player under the age of 21 to record a triple-double within the first two games of a season following his 25pt-10r-10a performance.

Dončić now has 9 career triple-doubles, adding to his own record prior to age 21 in @NBA History. pic.twitter.com/v2dTpDpirQ

— Mavs PR (@MavsPR) October 26, 2019