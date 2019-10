Ίσως το πιο περίεργο καλάθι της καριέρας του να σημείωσε ο Άντονι Ντέιβις! Ο άσος των Λέικερς, σε μια φάση στο παιχνίδι με τους Τζαζ, θέλησε να βρει έναν συμπαίκτη του, όμως η πάσα του πήρε περίεργη τροχιά και κατέληξε στο αντίπαλο καλάθι με τον ίδιο και τους συμπαίκτες του να βάζουν τα γέλια!

AD went for the lob and ended up with a bucket

(via @NBATV)pic.twitter.com/CHyIivcRGG

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 26, 2019