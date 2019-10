Ντέρμπι χωρίς νεύρα δε γίνεται! Έτσι και στο Νετς - Νικς, τα νεύρα κυριάρχησαν σε μια φάση, όταν οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να πάρουν την μπάλα από τον Ίρβινγκ.

Τα αίματα... άναψαν και λίγο έλειψε να υπάρξει ολική σύρραξη στο παιχνίδι καθώς πολλοί παίκτες έτρεξαν να υπερασπιστούν τους συμπαίκτες τους. Τελικά με την συμβολή των ψυχραιμότερων τα πράγματα ηρέμησαν έγκαιρα.

Knicks and Nets getting into it pic.twitter.com/IQ96J6J1rD

