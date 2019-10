Οι Νικς μπορεί να φιλοξενούνται από τους Νετς στο τοπικό ντέρμπι της Νέας Υόρκης, όμως στο γήπεδο βρίσκονται και οπαδοί των φιλοξενούμενων.

Εκείνοι έδειξαν να μην έχουν ξεχάσει το γεγονός πως ο Κάιρι Ίρβινγκ προτίμησε τους Νετς για να συνεχίσει την καριέρα του το καλοκαίρι αντί της ομάδας τους κι έτσι όταν βρέθηκε στη γραμμή των ελευθέρων βολών αποδοκιμάστηκε.

Kyrie receiving boos at the free throw line in Barclays..

Knicks fans are out in Brooklyn pic.twitter.com/9jSnW3GNb3

