Χιτ: Έγινε μπαμπάς ο Μπάτλερ, χάνει Μπακς και Τίμπεργουλβς! (pic)

Τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής του περνά ο Τζίμι Μπάτλερ.

Η κοπέλα του γέννησε την Τετάρτη το βράδυ και έτσι ο ηγέτης του Μαϊάμι θα χάσει τα εκτός έδρας ματς με τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Τίμπεργουλβς.

Έτσι δεν θα έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στη Μινεσότα για να κοντραριστεί με την πρώην ομάδα του.

Jimmy Butler's girlfriend had a baby on Wednesday night, so he will not be traveling for Heat's two-game road trip, per @ShandelRich pic.twitter.com/SJ2QjNkzqQ

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) October 25, 2019