Αντετοκούνμπο: «Μείναμε ενωμένοι και φτάσαμε στη νίκη» (vid)

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ήμασταν ενωμένοι! Νικάμε μαζί και χάνουμε μαζί. Δεν παίξαμε το καλύτερό μας ματς στο πρώτο ημίχρονο, βγήκαμε με δυναμική στο δεύτερο ημίχρονο και παίξαμε άμυνα. Μείναμε ενωμένοι.

Κάνω την δουλειά μου κάνω αυτό που πρέπει, δεν μπόρεσα να μείνω στο ματς στο τέλος, αλλά κάνανε φοβερή δουλειά και χωρίς εμένα και θα κάνουμε ότι πρέπει για να φεύγουμε με τη νίκη στο τέλος.

Δουλεύουμε μέρα με τη μέρα, κοιτάμε μπροστά μας και κοιτάμε το παιχνίδι με τους Μαϊάμι Χιτ».

"We stuck together, played together and the chemistry was amazing." pic.twitter.com/2MpI2OmQ4r

— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 25, 2019