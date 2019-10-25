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Αντετοκούνμπο: Το πρώτο κάρφωμα! (vid)

Αντετοκούνμπο: Το πρώτο κάρφωμα! (vid)

Αντετοκούνμπο: Το πρώτο κάρφωμα! (vid)

Έπρεπε να φτάσουμε στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, ώστε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να μας χαρίσει το πρώτο κάρφωμά του στη νέα σεζόν!

Ο «Greek Freak» έκανε το πρώτο του κάρφωμα για τη νέα σεζόν στην τελευταία περίοδο με τους Ρόκετς και λίγο αργότερα σημείωσε triple-double!

 

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