Αντετοκούνμπο: Το πρώτο κάρφωμα! (vid)

Ο «Greek Freak» έκανε το πρώτο του κάρφωμα για τη νέα σεζόν στην τελευταία περίοδο με τους Ρόκετς και λίγο αργότερα σημείωσε triple-double!
Here comes Giannis... #FearTheDeer pic.twitter.com/9cGCPPGJzq
— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 25, 2019
ΤΕΛΙΚΟ
ZENIT PETERSBURG 79vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 89
ΤΕΛΙΚΟ
ANADOLU EFES 76vs
REAL MADRID 60
ΤΕΛΙΚΟ
MACCABI TEL AVIV 76vs
VALENCIA 63
ΤΕΛΙΚΟ
BAYERN MUNCHEN 74vs
BC KHIMKI 87
ΤΕΛΙΚΟ
QARABAG AGDAM 2vs
APOEL NICOSIA 2
ΤΕΛΙΚΟ
FC PORTO 1vs
RANGERS 1
ΤΕΛΙΚΟ
PARTIZAN 0vs
MANCHESTER UNITED 1
ΤΕΛΙΚΟ
AS ROMA 1vs
B. MONCHENGLADBACH 1
ΤΕΛΙΚΟ
CELTIC 2vs
LAZIO 1
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VITORIA GUIMARAES 2
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DEPORTIVO ALAVES -
SOUTHAMPTON FC -vs
LEICESTER CITY -
HELLAS VERONA -vs
US SASSUOLO -
1. FSV MAINZ 05 -vs
1. FC KOLN -
ZALGIRIS KAUNAS -vs
LYON-VILLEURBANNE -
ALBA BERLIN -vs
CSKA MOSCOW -
MILANO -vs
FENERBAHCE BEKO -
KIROLBET BASKONIA -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
LIVE
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MILWAUKEE BUCKS 91
ΤΕΛΙΚΟ
DETROIT PISTONS 100vs
ATLANTA HAWKS 117
GOLDEN STATE -vs
LOS ANGELES CLIPPERS -
RUBIN KAZAN -vs
URAL -
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ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
RIZESPOR -vs
ANKARAGUCU -
FC NANTES -vs
AS MONACO -
Έπρεπε να φτάσουμε στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, ώστε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να μας χαρίσει το πρώτο κάρφωμά του στη νέα σεζόν!
Ο «Greek Freak» έκανε το πρώτο του κάρφωμα για τη νέα σεζόν στην τελευταία περίοδο με τους Ρόκετς και λίγο αργότερα σημείωσε triple-double!
Here comes Giannis... #FearTheDeer pic.twitter.com/9cGCPPGJzq
— Milwaukee Bucks (@Bucks) October 25, 2019